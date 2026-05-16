У Конгресі США вважають, що Вашингтон навряд чи схвалить нову допомогу Україні

Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Браян Маст заявив, що Конгрес навряд чи схвалить новий пакет фінансової допомоги Україні.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні — на $6 мільярдів, $60 мільярдів чи на будь-яку іншу суму», — сказав він.

Член Палати представників США додав, що Вашингтон продовжить надавати Україні розвіддані та дозволить продаж і передачу зброї, попри рішення Конгресу про фінансову допомогу.

Маст вважає, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України, бо вона «має захищати власне подвір’я».