У Конгресі США вважають, що Вашингтон навряд чи схвалить нову допомогу Україні

Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Браян Маст заявив, що Конгрес навряд чи схвалить новий пакет фінансової допомоги Україні.
Про це він повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні — на $6 мільярдів, $60 мільярдів чи на будь-яку іншу суму», — сказав він.
Член Палати представників США додав, що Вашингтон продовжить надавати Україні розвіддані та дозволить продаж і передачу зброї, попри рішення Конгресу про фінансову допомогу.
Маст вважає, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України, бо вона «має захищати власне подвір’я».
- 13 травня петиція в Палаті представників США з вимогою примусово винести на голосування законопроєкт про безпекову допомогу Україні та нові санкції проти Росії набрала необхідні 218 підписів. Її направили на голосування.
- До цього США також розблокували $400 мільйонів військової допомоги для України, яку раніше затримували.