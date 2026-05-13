У Конгресі США розблокували законопроєкт про безпекову допомогу Україні — його примусово винесуть на голосування

Петиція в Палаті представників США з вимогою примусово винести на голосування закон про безпекову допомогу Україні та нові санкції проти Росії набрала необхідні 218 підписів. Тепер його направлять на голосування, попри позицію спікера Майка Джонсона і верхівки республіканців, що мають більшість у палаті.

Про це повідомили члени комітету Палати представників із закордонних справ від Демократичної партії, а також пише Reuters.

Конгресмен від Каліфорнії Кевін Кайлі, який у березні змінив свою партійну належність з республіканської на незалежну, став останнім, хто підписав петицію про винесення питання на голосування. Петицію також підписали республіканці Браян Фіцпатрік і Дон Бейкон та всі 215 демократів. Примусове голосування проведуть, ймовірно, на початку червня.

Закон про підтримку України, внесений у квітні 2025 року Грегорі Міксом — провідним демократом у Комітеті із закордонних справ Палати представників, містить три розділи.

Перший підтверджує підтримку України та НАТО і включає заходи з допомоги Україні у відбудові, зокрема створення посади спеціального координатора з питань відбудови України. Другий розділ передбачає допомогу у сфері безпеки: понад $1 мільярд і ще до $8 мільярдів підтримки через прямі позики. Третій розділ передбачає санкції та експортний контроль проти Росії, зокрема проти її фінансових установ, нафтової і гірничодобувної промисловості та російських чиновників.