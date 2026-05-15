Дитяче «Євробачення-2026» пройде на Мальті

Вероніка Довганюк
Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2026» пройде 24 жовтня на Мальті, зокрема в Та-Калі.

Про це повідомила пресслужба конкурсу.

На дитячому «Євробаченні-2025» перемогла французька представниця Лу Делез з піснею "Ce monde". Проте країна-переможниця Франція відмовилася проводити у себе конкурс у 2026 році.

Тоді суспільний мовник Франції France Télévisions пояснив, що у 2026 році планує заощадити €140 мільйонів, щоб збалансувати бюджет на рік. Організація масштабного музичного конкурсу в ці плани не вписується.

  • В австрійському Відні триває «Євробачення-2026». Вже пройшли перший та другий півфінали конкурсу. За 10 місць у фіналі змагалися 15 країн. Україна пройшла до гранд-фіналу — її представляє LELÉKA з піснею “Ridnym” під номером 12.