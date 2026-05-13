«Євробачення-2026»: відомі результати першого півфіналу

В австрійському Відні пройшов перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2026». За 10 місць у фіналі змагалися 15 країн. Україна не виступала. LELÉKA заспіває пісню "Ridnym" у другому півфіналі — 14 травня.

Результати півфіналу оголосили на офіційній трансляції. Ось хто пройшов до гранд-фіналу:

Молдова — Satoshi із піснею "Viva, Moldova!"

Швеція — Felicia із піснею "My System"

Хорватія — Lelek із піснею "Andromeda"

Греція — Akylas із піснею "Ferto"

Фінляндія — Лінда Лампеніус та Пете Паркконен із піснею "Liekinheitin"

Ізраїль — Ноам Беттан із піснею "Michelle"

Бельгія — Essyla із піснею "Dancing on the ice"

Литва — Lion Ceccah із піснею "Sólo quiero más"

Польща — Alicija із піснею "Pray"

Cербія — Lavina із піснею "Kraj mene»

Вони змагатимуться з іншими фіналістами за перемогу на «Євробаченні» уже 16 травня — у гранд-фіналі конкурсу.

Не вийшли з півфіналу представники Португалії, Грузії, Чорногорії, Естонії і Сан-Марино.