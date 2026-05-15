В австрійському Відні пройшов перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2026». За 10 місць у фіналі змагалися 15 країн. Україна пройшла до гранд-фіналу «Євробачення-2026». Нашу країну представляла LELÉKA з піснею "Ridnym" під номером 12.

Про це стало відомо з трансляції конкурсу.

Також до фінального етапу пісенного конкурсу увійдуть Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія.

Ці країни змагатимуться у фіналі з Молдовою, Швецією, Хорватією, Грецією, Фінляндією, Ізраїлем, Бельгією, Литвою, Польщею та Сербією, які перемогли у першому півфіналі 12 травня.