Відомо вже про 16 загиблих внаслідок атаки РФ по багатоповерхівці в Києві. Серед жертв — двоє дітей

Відомо вже про 16 загиблих внаслідок російської атаки по багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва.
Про це повідомили в ДСНС.
Серед загиблих дві дитини — 12-річна та 15-річна. За словами мера міста Віталія Кличка, 57 людей постраждали, 27 із них перебувають у лікарнях. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в будинок у Дарницькому районі влучила ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі цього року.
- У ніч проти 14 травня росіяни продовжили масовану атаку, яку розпочали вдень, і випустили по Україні ще 56 ракет і 675 дронів. Найбільше постраждав Київ — зафіксовані удари в шести районах столиці, зокрема в Дарницькому районі через російський удар обвалився цілий підʼїзд багатоповерхівки.
- Згодом керівник МЗС Андрій Сибіга доручив скликати засідання Радбезу ООН через масовану російську атаку вночі. Також, за його словами, зранку 15 травня всіх іноземних дипломатів, які перебувають у Києві, попросять відвідати місце влучання Росії по багатоповерхівці.