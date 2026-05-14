Відомо вже про 16 загиблих внаслідок атаки РФ по багатоповерхівці в Києві. Серед жертв — двоє дітей

Відомо вже про 16 загиблих внаслідок російської атаки по багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомили в ДСНС.

Серед загиблих дві дитини — 12-річна та 15-річна. За словами мера міста Віталія Кличка, 57 людей постраждали, 27 із них перебувають у лікарнях. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в будинок у Дарницькому районі влучила ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі цього року.