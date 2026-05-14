Сибіга доручив скликати засідання Радбезу ООН через масовану російську атаку вночі

Керівник МЗС Андрій Сибіга доручив скликати засідання Ради Безпеки ООН через масовану російську атаку вночі.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

Також, за його словами, завтра зранку всіх іноземних дипломатів, які перебувають у Києві, попросять відвідати місце влучання Росії по багатоповерхівці.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у столиці повністю відновили водопостачання споживачів після нічного обстрілу.

Кількість жертв російської атаки в Дарницькому районі вже зросла до 9, повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко. Серед загиблих є 12-річна дівчинка, заявив Кличко.

Постраждали щонайменше 44 людини. Завтрашній день у столиці оголосять Днем жалоби в памʼять за жертвами.