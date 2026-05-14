Сибіга доручив скликати засідання Радбезу ООН через масовану російську атаку вночі

Керівник МЗС Андрій Сибіга доручив скликати засідання Ради Безпеки ООН через масовану російську атаку вночі.
Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.
Також, за його словами, завтра зранку всіх іноземних дипломатів, які перебувають у Києві, попросять відвідати місце влучання Росії по багатоповерхівці.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у столиці повністю відновили водопостачання споживачів після нічного обстрілу.
Кількість жертв російської атаки в Дарницькому районі вже зросла до 9, повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко. Серед загиблих є 12-річна дівчинка, заявив Кличко.
Постраждали щонайменше 44 людини. Завтрашній день у столиці оголосять Днем жалоби в памʼять за жертвами.
- У ніч проти 14 травня росіяни продовжили масовану атаку, яку розпочали вдень, і випустили по Україні ще 56 ракет і 675 дронів.