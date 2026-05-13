Керівника ЦПК Шабуніна визнали винним у побитті проросійського блогера Всеволода Філімоненка — захист подасть апеляцію

Дніпровський районний суд Києва визнав керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна винним у побитті проросійського блогера Всеволода Філімоненка. Сторона захисту оскаржуватиме вирок в апеляції.

Про це повідомило видання ZMINA.

Шабуніна визнали винним за ч. 2 ст. 345 ККУ — насильство проти журналіста. Суд також зобовʼязав його компенсувати витрати на експертизи — приблизно 4 000 гривень.

Редактор проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов після засідання заявив, що Шабунін не отримав тюремний строк, бо термін давності справи сплив.

