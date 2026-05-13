Українські війська атакували нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї — там спалахнула пожежа

Українські підрозділи вдарили по нафтовому терміналу «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Після удару там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Таманьнафтогаз» — один із ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Його використовують для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводневих газів. Комплекс має великий резервуарний парк.

Окрім того, в ніч проти 13 травня українські війська атакували нафтопереробний завод у Ярославлі — дрони поцілили по установках первинної переробки нафти. Підприємство виготовляє бензин, дизель та реактивне паливо.

Під ударом також був газопереробний завод в Астраханській області — там спалахнула пожежа. Українські підрозділи ще вдарили по командно-спостережних пунктах росіян і пунктах управління дронів на окупованій Донеччині та місцях зосередження російських військ на Запоріжжі, Херсонщині, Сумщині, у Курській та Бєлгородській областях РФ.