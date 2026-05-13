Reuters: НПЗ у Пермі зупинив роботу після атак українських дронів. Ремонт займе кілька тижнів

Нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», що у російському місті Перм, повністю зупинив переробку нафти після атаки українських дронів 7 травня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За їхніми даними, після ударів на НПЗ спалахнула пожежа. Там терміново зупинили три основні установки первинної переробки нафти та деякі вторинні установки.

Окрім цього, одна установка вже не працювала з 30 квітня через попередню атаку дронів. За словами джерел, ремонт може зайняти кілька тижнів.