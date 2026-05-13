Медіа: Український боксер Василь Ломаченко відновить спортивну карʼєру

Український боксер Василь Ломаченко має намір відновити спортивну карʼєру.
Про це повідомило спортивне видання The Ring з посиланням на власні джерела.
За даними медіа, наступний поєдинок 38-річного спортсмена, який торік у червні оголосив про завершення карʼєри, може відбутися вже цієї осені. 12 травня у нього закінчився контракт з промоутерською компанією Top Rank, і зараз він є вільним агентом.
Проте, за даними The Ring, Ломаченко зацікавлений лише у «престижних поєдинках» і не має наміру брати участь у підготовчих боях.
Професійна карʼєра Ломаченка тривала майже 12 років. Причиною завершення карʼєри стали проблеми зі спиною. Восени 2024 року саме через стан здоровʼя Ломаченка не відбувся бій з американцем Джервонтом Девісом. За інформацією видання, саме Девіс може стати одним з потенційних суперників Ломаченка після повернення.
- Востаннє на ринг Ломаченко виходив у травні 2024 року — у поєдинку з австралійцем Джорджем Камбососом він став чемпіоном світу у легкій вазі за версіями IBF та IBO. Загалом на рахунку Ломаченка 18 перемог (12 — нокаутом) і три поразки.
- Зазначимо, що Ломаченко — активний прихожанин Української православної церкви Московського патріархату. Від початку повномасштабного вторгнення боксер майже не висловлювався публічно про війну в Україні, хоча відмовився від чемпіонського бою з Камбососом у червні 2022 року, бо вступив до Тероборони.