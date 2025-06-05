Боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення карʼєри

Український боксер Василь Ломаченко 5 червня оголосив про завершення карʼєри. Він опублікував звернення на своїй сторінці в Instagram, яка недоступна в Україні.
«У кожного боксера наступає день, коли він вішає рукавички на гвіздок. Цей день настав», — сказав Ломаченко.
У зверненні боксер не згадав про Україну, українських вболівальників і війну. Але подякував Богу, батьку-тренеру та родині, своїй команді й навіть США.
Професійна карʼєра Ломаченка тривала майже 12 років. Він чемпіон світу за версіями IBF і IBO. На його рахунку — 18 перемог (12 — нокаутом) і три поразки. Свій останній бій Ломаченко провів у травні 2024 року в Австралії — переміг місцевого боксера Джорджа Камбососа — молодшого.
- Ломаченко — активний прихожанин Української православної церкви Московського патріархату. Від початку повномасштабного вторгнення боксер майже не висловлювався публічно про війну в Україні.