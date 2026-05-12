Лукашенко анонсував точкову мобілізацію військових частин у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у країні планують провести точкову мобілізацію окремих військових частин для їхньої підготовки до можливих бойових дій.

Про це він сказав на зустрічі з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним, повідомляє білоруське агентство БЕЛТА.

За словами Лукашенка, Білорусь «налаштована на мир», однак армія має бути готовою до війни в разі потреби.

«Як я й обіцяв, ми точково мобілізовуватимемо частини, щоб готувати їх до війни. Дай боже, щоб її вдалося уникнути», — заявив він.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін також повідомив, що на зустрічі обговорювали перевірки боєготовності армії, які проводили за дорученням Лукашенка і за планами Міноборони й Генштабу.

За словами Хреніна, після цих перевірок у білоруському військовому керівництві провели аналіз і зробили «певні висновки».