Сибіга: Росія пропонувала включити дітей до обмінних списків

Російська сторона пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків.

Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі, передає Укрінформ.

Він назвав таку пропозицію РФ «неприйнятною», адже повернення українських дітей «має бути невід’ємною складовою мирного процесу».

«Сьогодні я хочу заявити це офіційно: доля українських дітей ніколи не стане частиною жодного компромісу. Росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків. Але це неприйнятно. Свобода дітей — безумовна», — наголосив Сибіга.

За його словами, росіяни намагаються применшити значення теми повернення українських дітей і вимагають зняти її з порядку денного, бо, мовляв, розуміють, що здійснюють злочин, і бояться правосуддя.

Сибіга заявив, що Україна вже повернула понад 2 тисячі дітей, але це вдалося зробити не завдяки роботі міжнародних інструментів, а навпаки — попри те, що вони не спрацювали.

«Коли ми говоримо про дійсно повернутих дітей, певні країни допомогли — такі як Катар, США, Святий Престол [...] Працювали наші спецслужби та державні установи», — зазначив міністр.

Депортація дітей України

Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.

3 грудня 2025 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає повернути всіх незаконно вивезених українських дітей.

Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей. Самі росіяни заявляють, що вивезли 744 тисячі дітей.