Канада запровадила санкції проти пʼяти організацій і 23 людей, пов’язаних із депортацією українських дітей до РФ

Канада запровадила санкції проти пʼяти організацій і 23 російських посадовців, які повʼязані з депортацією українських дітей.

Про це повідомили в уряді країни.

Серед них — російські посадовці, відповідальні за викрадення українських дітей, зокрема уповноважена при президентові РФ з прав дітей Марія Львова-Бєлова.

Саме вона у 2022 році незаконно «всиновила» 17-річного Пилипа Головню, якого депортували з Маріуполя до Росії. А у 2025 році Львова-Бєлова розповіла, як «перевиховала» хлопця, який не хотів жити в РФ.

Загалом Канада вже застосувала санкції проти 80 людей і організацій, пов’язаних із депортацією українських дітей.