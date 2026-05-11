Андорра та Монако приєднались до Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

До Спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України, приєдналися ще дві країни — Андорра та Монако.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Тепер у трибуналі 27 країн. Угоду про юридичне оформлення Спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові 14—15 травня.