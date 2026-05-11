Православна церква України позбавила сану очільників УПЦ КП. Про таке ж покарання попереджають інших священників

Синод Православної церкви України позбавив сану очільників Української правосланої церкви Київського патріархату. Їх називають «нечисленною групою осіб, яка після упокоєння Святійшого Патріарха Філарета безпідставно і самоуправно оголошує себе «УПЦ КП».

Повідомлення про це зʼявилось на сайті ПЦУ.

У повідомленні йдеться, що після обʼєднавчого собору 15 грудня 2018 року УПЦ КП припинила окреме існування. Використання її назви без дозволу є порушенням закону.

Дії керівництва УПЦ КП називають «невдалою спробою маргінальної групи породити схизму» і звинувачують у діях в інтересах Росії і під її впливом. ПЦУ заявляє, що в цій групі лише декілька людей, більшість яких перебуває поза межами України, і що вона не релігійна організація, а лише використовує церковні символи та назви у власних інтересах.

За «канонічні злочини» Синод позбавив священницького сану патріарха УПЦ КП Никодима (Кобзаря), а такод митрополитів Михаїла Ковалюка та Никона (Граблюка). Про можливість такого самого покаранням попереджають усіх інших священників УПЦ КП.

Також у Православній церкві України повідомили, що близько 20 громад і кліриків (переважна частина УПЦ КП) відновили спілкування з ПЦУ.

Що передувало

20 березня помер почесний патріарх Православної церкви України і патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 1995 року. Після створення у 2018 році автокефальної Православної церкви України він отримав титул почесного патріарха, а церкву очолив митрополит Епіфаній.

Але згодом Філарет і залишки УПЦ КП стверджували, що собор, на якому ухвалили рішення про розпуск УПЦ КП, не був правочинним. Філарет звинуватив Епіфанія і тодішнього президента Петра Порошенка в невиконанні домовленостей, ліквідації Київського патріархату і казав, що хоча предстоятелем мав стати Епіфаній, саме Філарет мав керувати церквою. Справа дійшла до суду — тоді Верховний суд відмовив Філарету визнати недійсним Помісний собор, під час якого утворили ПЦУ.

Після смерті Філарета новим патріархом УПЦ КП обрали архієпископа Сумського та Охтирського Никодима. У повідомленні Никодим наголосив, що архієреї зберігають УПЦ КП як незалежну інституцію та не будуть входити до будь-яких інших церковних структур.

Разом із цим Никодим опублікував спільну заяву архієреїв УПЦ КП, у якій вони засудили дії керівництва Православної церкви України. За їхніми словами, ті «силовим методом безбожно забрали тіло Святійшого патріарха Філарета з лікарні та перевезли його до Михайлівського собору для відспівування» проти його волі.