Україна та Німеччина хочуть разом виготовляти дрони дальністю до 1 500 кілометрів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна та Німеччина хочуть разом розробляти й виготовляти дрони радіусу дії від 100 км до 1 500 км.
Про це він повідомив на пресконференції в Києві, передає Укрінформ.
Окрім того, Німеччина хоче приєднатися до української платформи Brave1 для підтримки оборонних інновацій і надавати фінансову підтримку розробникам.
Пісторіус і його український колега Михайло Федоров під час зустрічі підписали лист про наміри запустити Brave Germany — спільну програму для розвитку оборонних технологій і підтримки інноваційних стартапів.
- У квітні Федоров і Пісторіус підписала ще одну угоду — про обмін даними та напрацюваннями з поля бою.