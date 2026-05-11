Нова голова МЗС Угорщини обіцяє, що країна більше не шантажуватиме ЄС своїм вето

Угорщина більше не використовуватиме право вето в політиці Європейського Союзу як інструмент шантажу та працюватиме над відновленням довіри партнерів по ЄС і НАТО.

Про це заявила нова міністерка закордонних справ Аніта Орбан, передає Bloomberg.

«Надто часто Угорщина була проблемою в ухваленні рішень у Європі. Ми використовували вето не як крайній засіб, а заради політичного театру», — сказала вона під час слухань у парламенті про затвердження на посаді.

Міністерка додала, що пріоритетом прем’єра Петера Мадяра буде відновлення доступу до десятків мільярдів євро фінансування ЄС, яке призупинили за попереднього уряду через занепокоєння щодо верховенства права.

Напередодні виборів минулого місяця, на яких партія «Тиса» Мадяра здобула переконливу перемогу, уряд Віктора Орбана використав право вето, щоб заблокувати зміни до бюджету, які дозволяли виділити кредит ЄС на €90 мільярдів для підтримки України у війні проти Росії. Politico писало, що Угорщина вимагає від ЄС кредит на €16 млрд для Угорщини в обмін на зняття вето.

Відновлення надходження коштів ЄС було однією з ключових передвиборчих обіцянок «Тиси» і є центральним елементом планів оживлення економіки, яка майже не зростала протягом трьох років. Аніта Орбан заявила, що уряд посилить незалежність судової системи та покращить контроль за державними витратами для досягнення цієї мети.

За її словами, Угорщина підтримуватиме тіснішу інтеграцію України до ЄС лише з огляду на «суворий національний інтерес». Вона також додала, що новий уряд продовжить політику попередників і вимагатиме додаткових прав для угорської нацменшини в Україні.