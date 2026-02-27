Politico: Орбан може розблокувати €90 млрд кредиту від ЄС Україні в обмін на кредит на €16 млрд для Угорщини

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан може розблокувати кредит Україні від ЄС на €90 мільярдів, якщо Єврокомісія схвалить заявку Будапешту на оборонну позику на €16 мільярдів у межах інструменту SAFE.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Орбан використовує вето як інструмент тиску, щоб пришвидшити погодження угорської заявки. Йдеться про кредит на €16 мільярдів, який Угорщина хоче отримати в межах нової оборонної програми ЄС SAFE.

Крім того, у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти угорський премʼєр натякнув, що може відмовитися від блокування, якщо Брюссель офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу «Дружба» в Україні.

Водночас дипломати застерігають, що позиція Будапешту може бути ширшою і стосуватися не лише трубопроводу. За їхніми словами, головна мета Угорщини — погодження оборонного кредиту.

Паралельно в ЄС обговорюють альтернативні варіанти, як обійти блокування. Зокрема, юристи Ради звернули увагу на статтю 327 договорів ЄС, яка передбачає, що країни, які не беруть участі в посиленій співпраці, не повинні перешкоджати її реалізації іншими державами-членами.