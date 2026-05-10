На Сумщині чоловік підірвав гранату — поранені троє поліцейських і один цивільний

В Охтирці на Сумщині чоловік підірвав гранату — крім нього, постраждали троє поліцейських і один цивільний.

Про це повідомили в Нацполіції.

До поліції надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою на одній із вулиць. Під час перемовин з правоохоронцями він підірвав гранату. Усіх поранених госпіталізували.

Один з очевидців вибуху розповів «Суспільному», що поліцейські вивели з кафе чоловіка з банкою пива в одній руці і з гранатою в другій та посадили на лавку поруч. Правоохоронці вмовляли його віддати гранату, той відмовився. Потім різко кинув гранату і хотів відкинути її ногою — і граната вибухнула.

Чоловіком, що підірвав гранату, виявився 41-річний мешканець Охтирки, колишній військовослужбовець, повідомили в поліції.