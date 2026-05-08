УП опублікувала нову частину «плівок Міндіча» — про виїзд Цукермана з України і причетність ексзаступника голови САП до справи

Фігуранти справи «Мідас» про корупцію в енергетиці за два місяці до публічного старту операції НАБУ і САП обговорювали можливі контакти з тодішнім заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрієм Синюком.

Це випливає з третьої частини раніше невідомих «плівок Міндіча», які 8 травня опублікувала «Українська правда».

Журналіст Михайло Ткач зачитав текст розмови нібито фігурантів «справи Мідас» — колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка і виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитра Басова. Розмова датована 25 вересня 2025 ркоу — за два місяці до публічного старту операції «Мідас».

У розмові вони обговорюють Синюка як потенційно корисного контакта в САП. При цьому наголошують, що Синюка не можна використовувати постійно, а потрібно мати «про всяк випадок» і звертатися до нього лише в надважливих ситуаціях.

Разом з тим з діалогу випливає, що вони не надто довіряли Синюку і шукали варіанти, як його перевірити.

У розмові також згадують звʼязок Синюка з якимось «Олегом» — УП припускає, що йдеться про заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Різноманітні медіа неодноразово називали Татарова людиною, яка курує правоохоронний напрям в ОП, а джерела УП повʼязували Синюка саме з ним.

Журналіст Михайло Ткач, посилаючись на протоколи справи «Мідас», стверджує, що через три тижні після цієї розмови Синюк нібито заходив у внутрішню базу антикорупційних органів і переглядав дані фігурантів ціє справи. Зокрема, він шукав, чи фігурують у якихось справах такі люди: Хармут Якоб, Світлана Гринчук, Олександр Цукерман, Герман Галущенко, Ігор Миронюк і Дмитро Басов.

Ще одна частина сюжету УП стосується виїзду Олександра Цукермана. За наявними в журналістів матеріалами, 26 жовтня 2025 року, тобто через десять днів після того, як Синюк шукав у внутрішній системі прізвище Цукермана, Володимир Цибульський, якого журналісти називають імовірним помічником або водієм Цукермана, телефонував людям зі свого оточення та повідомляв про термінову поїздку до Відня.

У розмові, яку зачитав Ткач, Цибульський розповідав невідомому співрозмовнику, що «шеф» подзвонив йому десять хвилин тому й наказав збиратися, бо вони їдуть до пункту пропуску «Паланка» на кордоні з Молдовою. Також із розмови випливає, що вже зранку наступного дня йому потрібно було бути в аеропорту у Відні.

Про те, що Синюк зливає інформацію про розслідування, в інтервʼю «Бабелю» в серпні 2025 року розповідав колишній заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов. У справі дійсно фігурує «один з керівників органів прокуратури», який з жовтня 2025 року був частиною злочинної організації. Прокурори жодного разу не назвали його прізвища, лише уточнювали, що з 26 жовтня 2025 року він передавав факти досудового розслідування в цій справі.

Згодом «Українська правда» оприлюднила відеозаписи, на яких Синюк зустрічається з адвокатом Олексієм Менівим, а той відвідує будинок, де живе Міндіч. Після виходу сюжету УП керівник САП почав внутрішнє розслідування, а Синюк незабаром звільнився за власним бажанням.