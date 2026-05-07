Розвідник Роман Червінський повертається до Збройних сил — суд ухвалив нетипове рішення

Адвокат Глоба назвав це рішення моментом, коли «терези Феміди схибили під вагою реальності, в якій ми живемо».

Суд продовжив нічний домашній арешт, проте дозволив Червінському нести службу, якщо буде письмовий наказ. Тобто він може служити у Збройних силах, але якщо повертатиметься у відпустку, то має бути під нічним домашнім арештом.

Сьогодні, 7 травня суд на запит прокурора розглядав продовження нічного домашнього арешту, який присуджений Червінському з липня 2024 року. Захист був проти цього і в крайньому разі просив випустити Червінського під особисте зобовʼязання, щоб він міг служити.

Про це у фейсбуку написав його адвокат Костянтин Глоба. У коментарі «Бабелю» Глоба розповів деталі рішення суду.

Хто такий Роман Червінський

Полковник Червінський — колишній співробітник СБУ, Головного управління розвідки та Сил спецоперацій . У 2020 році Червінський займався операцією із затримання «вагнерівців» у Білорусі. У своїй заяві для The Washington Post і Der Spiegel Червінський сказав, що він також «спланував і реалізував» операції з убивства лідерів проросійських бойовиків в Україні та «викрадення свідка», який міг би підтвердити, що саме Росія у 2014 році збила рейс 17 Malaysia Airlines.

21 квітня 2023 року він отримав підозру у справі про невдале викрадення російського літака. За даними слідства, він і ще кілька військових вирішили провести операцію з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб. СБУ вважає, що через їхні дії, зокрема Червінського, Росія отримала інформацію про розміщення пілотів Повітряних сил і українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.

Також Червінського підозрюють у справі про шахрайство і вимаганні грошей. У грудні 2023 року прокуратура повідомила, що підозрює Червінського в тому, що він, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, намагався заволодіти коштами підприємця на суму $100 тисяч.

Мова про події липня 2020 року. Червінський начебто пообіцяв бізнесмену за певну суму вирішити питання щодо повернення йому затриманої партії тютюнових виробів. Ексрозвідник заперечує причетність до цього злочину.

У СІЗО він був з квітня 2023 року по липень 2024-го, а відтоді під цілодобовим, а потім нічним домашнім арештом.

1 квітня 2026 року Конституційний суд України задовольнив скаргу Червінського і визнав неконституційною норму, за якою його утримували під вартою. Ч. 5 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу визначає, що якщо під час воєнного стану суд не може вчасно зібратись на перше (підготовче) засідання, то людина, яка вже сидить в СІЗО, автоматично залишається там далі — на термін до двох місяців. Суд постановив, що ця норма суперечить Конституції. Вона втратить чинність через три місяці після рішення, а Верховна Рада має схвалити нову норму.