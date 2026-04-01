Конституційний суд визнав неконституційною норму, за якою розвідника Романа Червінського утримували в СІЗО

Суд постановив, що ця норма суперечить Конституції. Вона втратить чинність через три місяці, а Верховна Рада має схвалити нову норму.

Ч. 5 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу визначає, що якщо під час воєнного стану суд не може вчасно зібратись на перше (підготовче) засідання, то людина, яка вже сидить в СІЗО, автоматично залишається там далі — на термін до двох місяців.

Хто такий Роман Червінський

Полковник Червінський — колишній співробітник СБУ, Головного управління розвідки та Сил спецоперацій. У 2020 році Червінський займався операцією із затримання «вагнерівців» у Білорусі. У своїй заяві для The Washington Post і Der Spiegel Червінський сказав, що він також «спланував і реалізував» операції з убивства лідерів проросійських бойовиків в Україні та «викрадення свідка», який міг би підтвердити, що саме Росія у 2014 році збила рейс 17 Malaysia Airlines.

21 квітня 2023 року він отримав підозру у справі про невдале викрадення російського літака. За даними слідства, він і ще кілька військових вирішили провести операцію з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб. СБУ вважає, що через їхні дії, зокрема Червінського, Росія отримала інформацію про розміщення пілотів Повітряних сил і українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.

Також Червінського підозрюють у справі про шахрайство і вимаганні грошей. У грудні 2023 року прокуратура повідомила, що підозрює Червінського в тому, що він, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, намагався заволодіти коштами підприємця на суму $100 тисяч.

Мова про події липня 2020 року. Червінський начебто пообіцяв бізнесмену за певну суму вирішити питання щодо повернення йому затриманої партії тютюнових виробів. Ексрозвідник заперечує причетність до цього злочину.

У СІЗО Червінський був з квітня 2023 року по липень 2024-го, а зараз перебуває під нічним домашнім арештом.