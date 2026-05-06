Суд визнав невинним нардепа Андрія Ніколаєнка, який на смерть збив дівчину

Житомирський районний суд визнав невинним народного депутата від «Батьківщини» Андрія Ніколаєнка, який 3 листопада 2023 року збив насмерть 18-річну дівчину.

Вирок суду від 27 квітня став доступним на сайті реєстру судових рішень. Імені нардепа в ньому немає, проте, судячи з деталей справи, йдеться саме про Ніколаєнка.

У день ДТП близько 10:00 на трасі Київ — Чоп, поблизу села Березівка Київської області, Ніколаєнко наїхав на 18-річну дівчину, яка перетинала проїзну частину. Дівчина загинула на місці. Сам депутат заявляв, що був тверезий і правил не порушував, проте «трагедії уникнути не вдалося», і обіцяв сприяти розслідуванню.

Ніколаєнка обвинувачували у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Йому загрожувало від трьох до восьми років тюрми.

Суд встановив, що якби Ніколаєнко їхав з максимально допустимою швидкістю у 110 км/год (сам він їхав зі швидкістю 140—145 км/год) та своєчасно загальмував, то міг уникнути наїзду на пішохода.

Проте дівчина перебігала дорогу у непередбаченому для цього місці (там встановлено огородження і немає переходу), поруч із яким є надземний і підземний переходи. Тому суд дійшов висновку, що саме дії дівчини, яка раптово вибігла на дорогу в забороненому місці, створили небезпеку для руху.