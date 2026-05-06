Зеленський: Сенс Банк треба приватизувати до кінця року

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сенс Банк необхідно приватизувати вже цього року.

«Потрібна лібералізація банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей. Що стосується Сенс Банку, уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований», — наголосив він.

Ця заява прозвучала невдовзі після того, як УП опублікувала невідому раніше частину «плівок Міндіча». На записах ідеться, що склад наглядової ради державного Сенс Банку, призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи «Мідас».

На плівках зафіксована розмова начебто Олександра Цукермана та Василя Веселого, який став радником керівника Сенс Банку після його націоналізації від російських власників у 2023 році. Раніше співрозмовники УП у бізнесових колах називали Веселого «наглядачем» від Офісу президента за Сенс Банком, де без нього не ухвалювалося жодне рішення.

У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Веселий озвучив список бажаних членів наглядової ради банку: «Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко та Олег Містюк». А вже 18 червня уряд призначив саме цих людей у наглядову раду Сенс Банку.