Норвегія виділила ще $300 млн на американську зброю для України

Норвегія виділила ще 2,8 млрд крон (приблизно $300 млн) на закупівлю американської зброї для України через механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Про це повідомив уряд Норвегії 6 травня.

Загалом країна надала понад 12,5 млрд крон через PURL (близько $1,35 млрд). Про новий пакет оголосив премʼєр-міністр Йонас Гар Стере під час візиту міністра оборони Михайла Федорова до Норвегії.

Цього року Норвегія планує сумарно виділити на військову підтримку України 70 мільярдів крон ($6,5 млрд).

Що таке програма PURL

Механізм PURL розробили НАТО та США в серпні 2025 року. Він дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї, військового обладнання та боєприпасів для України через спільні внески.

Україна формує список потреб в озброєннях та боєприпасах, він узгоджується на рівні НАТО, після чого відбувається закупівля коштом партнерів. На кінець грудня внески партнерів у програму сягнули $4,18 мільярда.