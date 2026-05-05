У Києві люди зібралися на протест проти ухвалення нового Цивільного кодексу

У Маріїнському парку в Києві 5 травня кілька сотень людей вийшли на мітинг проти нового Цивільного кодексу.

Про це повідомляють hromadske та «Суспільне».

Організатором акції виступила благодійна організація «Марш жінок». Учасники вимагають, щоб проєкт Цивільного кодексу доопрацювали перед ухваленням у другому читанні, щоб він не містив норм, які можуть дискримінувати людей.

Люди скандують «Ганьба» і тримають в руках плакати «Дерибан землі — це теж частина доброзвичайності», «Закон без мене проти мене», «Диявол носить 15150», «Пане Стефанчук, а ви достатньо доброзвичайний?» та інші.

Під час акції організатори мають передати до парламенту свої пропозиції до законопроєкту.

У травні подібні акції заплановані ще у Харкові, Львові, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях та Одесі.

Що відомо про новий Цивільний кодекс

Першу редакцію кодексу опублікували 22 січня. За п’ять днів 26 громадських організацій спільно заявили, що правки до кодексу суперечать європейському законодавству та вимогам ЄС, щоб отримати членство в Союзі.

Зокрема йшлося про статтю, яка знижувала шлюбний вік для дівчат з ранньою вагітністю до 14 років, а також визначала шлюб як союз «жінки і чоловіка». Пізніше норму про шлюб з 14 прибрали, а згодом ті самі депутати на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали альтернативний проєкт кодексу, який 28 квітня в першому читанні ухвалила Верховна Рада України.

Проте, як зазначають правозахисники, цей проєкт досі має проблеми, зокрема визначає шлюб лише як союз жінки та чоловіка, навіть якщо одностатевий шлюб уже визнаний за кордоном. Це суперечить зобовʼязанням України перед ЄС.

Обʼєднання «Голка» писало, що метою нового проєкту є легалізація незаконно відчуженого державного та комунального майна. Зокрема, мова про ліси, узбережжя, археологічні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини.

В останні роки Верховний суд послідовно виносить рішення на користь повернення державі та громадам незаконно приватизованих земель та памʼяток. Проєкт пропонує зробити записи в державних реєстрах «фактично неспростовними». Тобто якщо недоброчесний набувач зміг внести майно в реєстр, держава втрачає інструменти, щоб повернути його.