Усі обурилися тим, що проєкт Цивільного кодексу дозволяє шлюб у 14 років. Цю норму прибрали, але залишилися проблеми з одностатевими партнерствами. Які? — пояснюємо максимально просто

Для цього тексту з нами поговорили: віцеспікерка ВР Олена Кондратюк

депутатка «Голосу» Інна Совсун

депутат «Слуги народу» Володимир Ватрас

адвокатка Оксана Гузь

директорка центру «Соціальна дія» Ірина Федорович

Усіх обурила стаття 1478 у проєкті Кодексу: вона знижувала шлюбний вік для дівчат із ранньою вагітністю. Народні депутати дійсно намагалися легалізувати педофілію?

Не зовсім. Більш виваженою інтерпретацією статті є така: вона спонукає неповнолітніх дівчат до раннього материнства та ризику потрапити в залежність від батька дитини та його сімʼї. Щонайменше половину випадків ранньої вагітності в Україні фіксують у традиційних громадах. Самі депутати стверджують, що вони захищають права дітей (не підлітків, а саме їхніх дітей).

У будь-якому разі, хто придумав цю норму?

Підписи під текстом поставили понад 160 депутатів (деякі потім свої підписи відкликали). До робочої групи, яка працювала над проєктом, долучилися понад півтори сотні експертів, переважно з українських вишів. Сам проєкт сягає двох тисяч статей, це понад сімсот сторінок. Авторство конкретних статей, отже, не зберігається. Натомість ініціатори законопроєкту зводили разом ту чи ту книгу проєкту.

Давайте з початку. Що таке Цивільний кодекс?

Цивільний кодекс — це збірка законів «цивільного» (приватного) права, він регулює відносини людей між собою та з державою. Він стосується усіх, хто народжується, живе і помирає в Україні. Кодекс регулює тисячі щоденних ситуацій, як-от отримання дитиною імені при народженні, визнання батьківства, шлюб, розлучення і опіку над дітьми, успадкування майна і навіть репродуктивного біологічного матеріалу, смерть і поховання. Кодекс поділений на книги, книги — на статті.

Його дійсно потрібно змінити? Навіщо?

Так, якщо ми хочемо стати членом Європейського Союзу. Серед іншого, Україна має змінити своє законодавство, керуючись «Дорожньою картою з питань верховенства права». Передусім вона має визнати права одностатевих партнерів.