Кабмін продовжив дію проєкту «Національний кешбек» на два роки

Кабінет Міністрів України продовжив дію експериментального проєкту «Національний кешбек» до кінця воєнного стану в Україні, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Про це йдеться у відповідній постанові, яку підписала премʼєрка Юлія Свириденко.

Програма передбачає часткову грошову компенсацію для громадян за придбання товарів і послуг українського виробництва.

Окремо уряд затвердив порядок реалізації експериментального проєкту, який визначає правила участі, механізми нарахування та виплати компенсацій.