Кабмін продовжив дію проєкту «Національний кешбек» на два роки

Кабінет Міністрів України продовжив дію експериментального проєкту «Національний кешбек» до кінця воєнного стану в Україні, але не пізніше 30 квітня 2028 року.
Про це йдеться у відповідній постанові, яку підписала премʼєрка Юлія Свириденко.
Програма передбачає часткову грошову компенсацію для громадян за придбання товарів і послуг українського виробництва.
Окремо уряд затвердив порядок реалізації експериментального проєкту, який визначає правила участі, механізми нарахування та виплати компенсацій.
- Програму «Національний кешбек» запустили в жовтні 2024 року. За даними Мінекономіки, за цей час станом на березень українцям виплатили понад 6,7 млрд грн кешбеку, які громадяни спрямували на оплату комунальних і поштових послуг, придбання ліків, книжок, продуктів харчування українського виробництва, а також на донати для ЗСУ.