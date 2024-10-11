В Україні офіційно стартував «Національний кешбек». За час бета-тесту понад мільйон українців отримали виплати

Відсьогодні, 11 жовтня, після етапу бета-тестування офіційно стартувала програма підтримки громадян «Національний кешбек».

Про це повідомило Міністерство економіки.

За час бета-тестування програми, яке тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2 мільйони карток. Понад мільйон людей бачать кешбек у «Дії», а це — 73,2 млн грн.

До програми приєдналися 11 банків, сотні представників рітейлу і тисячі виробників, які додали 260 тисяч товарів.

Основні торгівельні мережі вже маркують свої магазини, де діє програма, і позначають на полицях товари, на які нараховується «Національний кешбек». Споживачі бачать у «Дії» нарахований кешбек на наступний день після здійснення покупки.

Як взяти участь у програмі?

Щоб отримувати кешбек від держави, необхідно:

подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк і Банк Кредит Дніпро;

визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції із цих карток в магазинах — учасниках програми;

відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек;

у «Дії» в розділі «Сервіси» обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Кешбек у 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені в програму. Виняток — підакцизна продукція (пальне, тютюн і міцний алкоголь). Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту і медові напої.

Максимальна сума виплат — 3 тисячі гривень на місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.

Отримані за участь у програмі «Національний кешбек» кошти можна буде витратити на послуги — комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або придбати на них військові облігації.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.