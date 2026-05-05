Судно Asomatos розвантажило 26 900 тонн викраденої української пшениці в Єгипті

Підсанкційне судно Asomatos розвантажило 26 900 тонн викраденої української пшениці у єгипетському Абу-Кірі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зерно розвантажили, хоча пʼять днів тому генпрокурор Руслан Кравченко надіслав запит Міністерству юстиції Єгипту з підставами для арешту судна. Воно належить підсанкційній компанії «Агро-Фрегат» і незаконно перевозило викрадену пшеницю через Крим.

Це вже четвертий випадок від початку квітня, коли Росія розвантажує вкрадене українське зерно в єгипетських портах.