Українські війська поцілили по російському кораблю — носію «Калібрів» у Приморську

Українські підрозділи 3 травня вдарили в порту Приморська по російському кораблю «Каракурт», що є носієм ракет «Калібр». Порт розташований приблизно за 1 000 кілометрів від північного кордону України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За даними Сил спеціальних операцій, під час атаки на кораблі була пускова установка та вісім «Калібрів» дальністю до 2 000 км. Судно завдовжки 67 метрів також було оснащено зенітним ракетно-гарматним комплексом «Панцир-М» морського базування.

Під ударом був не тільки носій ракет — українські військові вдарили по сторожовому судну і танкеру тіньового флоту РФ. Також пошкоджено нафтову інфраструктуру порту Приморськ.

Порт Приморськ російської державної компанії «Транснафта» — ключовий експортний хаб російської нафти на Балтійському морі та один з найбільших нафтових терміналів РФ.