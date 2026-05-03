Україна атакувала два судна тіньового флоту РФ у порту Новоросійська

Українські військові вдарили по двох суднах тіньового флоту Росії в порту Новоросійська.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, ці танкери перевозили російську нафту.

Також вночі під атакою дронів був порт Приморськ у Ленінградській області. Після удару там спалахнула пожежа. Це найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі та один із найбільших нафтових терміналів РФ.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. У січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель з 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.