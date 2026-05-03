Росіяни вдарили дроном біля АЗС на Дніпропетровщині та балістикою по Миколаєву, є постраждалі

Російська армія 3 травня поцілила дроном біля АЗС на Дніпропетровщині та балістикою по Миколаєву. Внаслідок ударів постраждали люди, серед яких — дитина.
«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.
На Дніпропетровщині внаслідок атаки біля АЗС постраждало шестеро людей, серед них — 10-річний хлопчик. Пошкоджено автобус та інший транспорт. Також спалахнула вантажівка.
Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву — постраждали двоє людей.
На Сумщині через удар по зерновозу постраждав 46-річний водій. Він у лікарні у важкому стані.
Внаслідок ранкового удару по автівці в Херсоні до пʼяти зросла кількість постраждалих — травми отримав 54-річний чоловік.
- У ніч проти 3 травня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 268 дронами різних типів, понад 160 з них — «Шахеди». Українська ППО знешкодила 249 безпілотників. Ракета і дрони влучили в 15 місцях, ще в одному — впали уламки. Під ударом були Херсон, Сумщина, Одещина та Миколаївщина.