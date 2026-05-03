Росіяни атакували Україну балістичною ракетою та 268 дронами. На Одещині загинули двоє людей

У ніч проти 3 травня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 268 дронами різних типів, понад 160 з них — «Шахеди». Українська ППО знешкодила 249 безпілотників.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ракета і дрони влучили в 15 місцях, ще в одному — впали уламки.

Вранці під атаку дрона потрапив цивільний транспорт у Херсоні. Внаслідок удару загинув чоловік, постраждали четверо людей.

На Сумщині пізно ввечері через ракетний удар шість людей отримали травми. Троє постраждалих у лікарні, двоє з них — у важкому стані. Також росіяни вдарили дроном по автівці — постраждала дитина.

Армія РФ вдарила по порту й будинках на Одещині: двоє людей загинули, ще пʼятеро постраждали.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)

На Миколаївщині росіяни били по енергетиці. Внаслідок цього частина області без світла.