Трамп анонсував підвищення мит на ввезення автівок з ЄС до 25%

Тарифи на ввезення легкових і вантажних автомобілів до США з території Європейського Союзу зростуть до 25% з наступного тижня.

Про це 1 травня заявив президент США Дональд Трамп.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що ухвалив таке рішення з огляду на те, що «ЄС не виконує наш повністю узгоджений торговельний договір». Попередня тарифна ставка, про яку домовились Брюссель і Вашингтон у торговельній угоді в липні 2025 року, становила 15%.

Трамп додав, що якщо європейці вироблятимуть легкові та вантажні авто на заводах у США, то мит не буде. Це, мовляв, «цілком зрозуміло і погоджено».

«Зараз будується багато заводів з виробництва легкових і вантажних автомобілів, у які інвестується понад $100 мільярдів, що є РЕКОРДОМ в історії виробництва легкових і вантажних автомобілів. Ці заводи, на яких працюватимуть американські робітники, незабаром відкриються — такого, що відбувається сьогодні в Америці, ще ніколи не було!» — написав Трамп.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

У липні Трамп почав оголошувати нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос і Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, Південно-Африканська Республіка — 30%.

А з 1 серпня Вашингтон запровадив мито у 30% на імпорт з Євросоюзу та Мексики — одних з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів.

У лютому 2026 року президент США вирішив підвищити глобальні тарифи для країн до 15%.