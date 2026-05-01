Під час операції на Сумщині ГУР ліквідував 41 бойовика кадирівського «Ахмату»

Під час операції на Сумщині фахівці ГУР за допомогою агента ліквідували 41 найманця кадирівського підрозділу Росгвардії під назвою «Ахмат».

Про це пише ГУР у Телеграмі.

Операція тривала з лютого по квітень 2026 року. У ній брали участь спецпідрозділ «Шаманбат», до складу якого входять бійці вільної Ічкерії, 104 бригада ТрО «Горинь» та підрозділи агентурних операцій.

Ключову роль у підготовці відіграв агент — колишній військовослужбовець «Ахмату», з яким українська розвідка встановила контакт ще на початку 2025 року.

Після переходу на підконтрольну Україні територію він допоміг встановити прослуховуючий пристрій в місці нарад командування підрозділу. Пристрій доставили через лінію фронту FPV-дроном.

Отримані розвіддані дозволили українським силам завдавати точкових ударів по місцях дислокації та під час переміщень російських підрозділів.

У результаті, за даними ГУР, протягом двох місяців підрозділ «Ахмат» зазнав одних із найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення: 41 військовий загинув, 87 зазнали поранень, ще понад сотню вважають зниклими безвісти.

Також під час операції ГУР знищив або пошкодив понад 160 одиниць броньованої та автомобільної техніки, більше ніж 25 безпілотників, а також засоби звʼязку, радіоелектронної боротьби, інженерне обладнання, склади зброї та пально-мастильних матеріалів.