Росіяни вимагають, щоб Україна вийшла з Донеччини протягом 2 місяців. Про що ще говорив Зеленський на пресконференції

Росіяни вимагають, щоб Україна вийшла з Донеччини протягом 2 місяців, а сигналів про енергетичне перемирʼя від РФ нема.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами на Bucha Summit — 2026.

Зеленський розповів, що про це РФ заявила американській стороні. Якщо Україна не погодиться, росіяни обіцяють «зовсім інші умови завершення війни».

Також президент заявив, що від Росії немає сигналів про енергетичне перемир’я, однак Україна передасть цю пропозицію США. Якщо росіяни не погодяться, Україна відповідатиме на атаки.

Крім того, Зеленський повідомив, що завтра буде розмова з американською делегацією в форматі відеозв’язку. Планують обговорити, наскільки сторони близькі до тристоронніх домовленостей чи зустрічі.

Ще президент розповів, що з 1 січня по 26 березня армія Росії втратила 89 тисяч військових убитими та важко пораненими.

Також Зеленський повідомив, що росіяни втрачають більше військових, ніж мобілізують. Станом на березень план з мобілізації вони виконали лише на 20—22%.