Пентагон уклав угоди з провідними компаніями ШІ, щоб використовувати його у своїх секретних мережах

Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало угоди із сімома провідними компаніями-розробниками штучного інтелекту. Пентагон планує використовувати його у своїх секретних мережах.

Про це повідомили на сайті Міноборони США.

Йдеться про SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft та Amazon Web Services. Рішення дозволить інтегрувати можливості ШІ у військові мережі рівнів Impact Level 6 та Impact Level 7. Це спростить роботу з інформацією та буде допомагати військовим приймати рішення у складних оперативних умовах.

ШІ використовуватимуть у трьох напрямах: ведення війни, розвідка і корпоративні операції.

Офіційну платформу ШІ Пентагону GenAI.mil вже використовують понад 1,3 мільйона військових, цивільних і підрядників. За пʼять місяців вони згенерували десятки мільйонів запитів. Це допомагає скоротити час виконання завдань.