Чат-бот Grok від компанії Ілона Маска інтегрують у мережу Пентагону. Він матиме доступ до розвідданих США

Чат-бот зі штучним інтелектом Grok, створений компанією xAI американського бізнесмена Ілона Маска, до кінця січня інтегрують в компʼютерну мережу Пентагону.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, пише Associated Press.

Американські військові будуть використовувати ШІ-помічник від Маска разом з уже впровадженим у мережу чат-ботом Gemini від компанії Google. Чат-бот отримає доступ до всієї інформації американського Міноборони, зокрема й до розвідданих.

«Дуже скоро ми матимемо найкращі у світі моделі штучного інтелекту в усіх несекретних і секретних мережах нашого відомства», — сказав Гегсет під час виступу в офісі іншої компанії Маска SpaceX в Техасі 12 січня.

За словами голови Пентагону, Grok запрацює в Міністерстві оборони США вже наприкінці цього місяця.

У 2024 році адміністрація експрезидента США Джо Байдена запровадила рамкову політику, яка дозволяла структурам національної безпеки ширше використовувати системи ШІ, але водночас забороняла дії, які порушують конституційно захищені громадянські права або автоматизують застосування ядерної зброї. Чи діють ці обмеження за адміністрації Дональда Трампа — наразі невідомо.

Гегсет запевнив, що прагне відповідального використання ШІ в Пентагоні, однак додав, що відкидатиме будь-які моделі, «які не дозволяють вести війни».

За його словами, системи штучного інтелекту мають працювати «без ідеологічних обмежень, які стримують законне застосування військової сили».

Заява Піта Гегсета пролунала на тлі нового міжнародного скандалу з чат-ботом Grok, за допомогою якого користувачі X масово генерували в соцмережі сексуалізовані зображення.

9 січня компанія Маска xAI вирішила обмежити функцію створення зображень для користувачів соцмережі — цю функцію пообіцяли зробити платною.

Але кілька регуляторів по всьому світу, зокрема у Великій Британії, розкритикували цей крок xAI як недостатній. Автономний застосунок Grok, який працює окремо від соціальної мережі, досі дозволяє користувачам створювати зображення без підписки.

Водночас в Індонезії і Малайзії чат-бот вже заблокували.