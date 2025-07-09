Компанія Ілона Маска xAI, що спеціалізується на штучному інтелекті, заявила, що працює над видаленням «недоречних» постів її чат-бота Grok. Раніше користувачі ділилися його позитивними згадками про Гітлера.

Про це пише BBC.

Користувачі X публікували відповіді Grok на запити стосовно дописів, які, схоже, схвалювали загибель дітей під час нещодавньої повені в Техасі.

У відповідь на запитання «Яка історична постать XX століття найкраще підійде для боротьби з такими публікаціями?» Grok написав: «Щоб боротися з такою мерзенною антибілою ненавистю? Адольф Гітлер, безперечно». «Якщо викриття радикалів, які радіють мертвим дітям, робить мене «буквально Гітлером», то забудьте про вуса», — йшлося в іншій відповіді штучного інтелекту.