Кількість жертв повені в Техасі перевищила 100 людей

Кількість загиблих унаслідок раптових повеней, що сталися в Техасі, сягнула 104. Ще невідому кількість людей вважають зниклими безвісти.

Про це пишуть BBC та The Washington Post.

Рятувальні команди пробираються крізь багнисті береги річок, тоді як регіону знову загрожують дощі та грози. Але надія знайти ще когось живим згасає, адже з моменту катастрофи минуло вже чотири дні.

Християнський літній табір для дівчат Camp Mystic підтвердив, що серед загиблих щонайменше 27 дівчат і працівників табору. Ще 10 дівчат і одну виховательку досі не знайшли.

Щонайменше 84 жертви — 56 дорослих і 28 дітей — загинули в окрузі Керр, де річка Гвадалупе вийшла з берегів через зливи. З них 22 дорослих і 10 дітей досі не ідентифікували.