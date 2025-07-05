У США раптова повінь забрала життя 24 людей. Також зникли понад 20 дівчаток з літнього табору

У техаському районі Гілл-Кантрі (США) за кілька годин випала місячна норма дощів, призвівши до масштабної повені. Щонайменше 24 людини загинули, ще десятки — зникли безвісти.

Про це пише Associated Press.

Соціальні мережі були переповнені закликами про допомогу — близькі шукали будь-яку інформацію про зниклих у зоні повені. За ніч у центральному окрузі Керр випало щонайменше 25 см дощу, що спричинило раптову повінь на річці Гуадалупе.

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Шериф округу Керр Ларрі Лайта повідомив, що загинули 24 людини. За словами влади, вдалося врятувати 237 людей, зокрема 167 — за допомогою гелікоптерів.

Повідомляють про зникнення безвісти 23 дівчаток з дитячого табору «Містік» — це християнський літній табір, розташованому вздовж річки Гуадалупе в містечку Гант.

Однак з дівчаток, яка перебувала в таборі, розповіла, що повінь повністю його зруйнувала. Людей звідти евакуювали гелікоптером.

За словами метеоролога Національної служби погоди з офісу в Остіні/Сан-Антоніо Боба Фоґарті, датчик рівня річки в Ханті зафіксував підйом на 6,7 метра приблизно за дві години. Датчик вийшов з ладу після фіксації рівня у 9 метрів.