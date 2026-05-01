Брітні Спірс висунули звинувачення в пʼяному водінні

Американську співачку Брітні Спірс звинувачують у тому, що вона керувала авто під дією алкоголю та наркотиків.

Про це повідомляє New York Times.

Справу кваліфікують як адміністративне порушення. Судове засідання відбудеться в понеділок, 4 травня.

Якщо Спірс визнає провину, то зможе уникнути увʼязнення. Прокурори стверджують, що це можливо, коли у водія в крові зафіксували низький рівень алкоголю і не було ДТП. Також співачка самостійно звернулась до рехабу, що може позитивно вплинути на справу.