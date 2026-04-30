У центрі Лондону зʼявилася нова скульптура від Бенксі — чоловік із прапором, що крокує в нікуди

Анонімний вуличний художник Бенксі створив у центрі столиці Великої Британії нову скульптуру. Це чоловік у костюмі з прапором, що майорить і спадає йому на голову, роблячи його буквально безликим. Фігура крокує з постаменту вперед і наче ось-ось впаде, бо не бачить, куди йде.

Бенксі, як і зазвичай, не пояснив прихований сенс своєї роботи, лише опублікував відео у себе в Інстаграм.

Однак ВВС зазначає, що скульптуру встановили рано-вранці 29 квітня на площі Ватерлоо у Лондоні, а там розташовані памʼятники, які прославляють державу та її політичних і військових лідерів. Зокрема, нова скульптура стоїть поруч із пам’ятником Едуарду VII та меморіалом Кримської війни.

Автор серії подкастів BBC The Banksy Story Джеймс Пік прокоментував новий витвір Бенксі так: «Тут ми бачимо геніальний коментар щодо зарозумілого чоловіка при владі, який випнувся вперед, а прапор повністю затуляє йому огляд, через що він ось-ось впаде з п’єдесталу. Це чудово зафіксований момент у часі, якого ніколи не вдасться передати за допомогою статуї».