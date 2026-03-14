Reuters дізналося нове імʼя художника Бенксі, під яким він вʼїжджав до України у 2022 році. Зараз його звати Девід Джонс

Журналісти агентства Reuters заявили, що змогли встановити справжню особу всесвітньовідомого вуличного художника Бенксі, який понад два десятиліття зберігає анонімність. Ключову роль у цьому відіграли його мурали на Київщині.

Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

Журналісти агентства розпочали розслідування про Бенксі, коли у 2022 році митець створив кілька робіт в Україні, зокрема в селі Горенка під Києвом після звільнення від російської окупації.

Вони поговорили з багатьма джерелами, близькими до Бенксі, але ніхто з них не став розкривати особу художника, хоча багато хто ділився подробицями про його життя та карʼєру.

Оскільки медіа вже кілька десятиліть намагаються розгадати особу Бенксі, журналісти від самого початку мали кілька «підозрюваних». Серед них — французький вуличний художник Тьєррі Гетта (вн же Mr. Brainwash), фронтмен гурту Massive Attack Роберт Дель Ная, також відомий як стріт-артист 3D, і уродженець Бристолю Робін Ганнінгем.

Зліва направо: Тьєррі Гетта, Робін Ганнінгем та Роберт Дель Ная. Reuters / Catherine Tai

Автори розслідування вирушили до села Горенка Київської області, сподіваючись, що місцеві жителі впізнають когось із цих людей. Цього не сталося.

Проте жителі села розповіли такий випадок: до будинку, на якому згодом з’явилося зображення бородатого чоловіка у ванні, під’їхала швидка. З неї вийшли троє людей, двоє з них були в масках. У третього було відкрите обличчя, він мав лише одну руку та протези на обох нижніх кінцівках.

Чоловіки винесли з автівки картонні трафарети та приклеїли їх скотчем до внутрішньої стіни знищеної квартири. Потім вони дістали балончики з фарбою і намалювали відомий мурал із чоловіком у ванні серед руїн. У листопаді 2022-го у своєму Instagram Бенксі поширив відео, у якому підтвердив авторство робіт на Київщині.

Людиною з ампутаціями виявився Джайлз Дулі — фотограф-документаліст, засновник благодійної організації Legacy of War, яка, зокрема, передає автівки швидкої для України. Саме він, за словами очевидців, супроводжував художників, які створили мурал. Бенксі публічно дякував Дулі за допомогу.

Також одна з жительок Горенки розповіла журналістам, що пригостила кавою двох чоловіків, які працювали над графіті. Вона бачила їхні обличчя. Коли їй показали світлини можливих людей, які ховаються за псевдонімом Бенксі, вона звернула увагу на фото Роберта Дель Наї, однак не змогла підтвердити, що саме він був автором роботи.

Згодом автори розслідування дізналися від людей, знайомих з українськими імміграційними процедурами, що Дель Ная з гурту Massive Attack у той час теж відвідував Україну, причому вони з Дулі вʼїхали до країни через Польщу в один день — 28 жовтня 2022 року. Невідомим залишалося лише імʼя їхнього третього супутника.

Мурал Бенксі в Горенці на Київщині.

Журналісти звернулися до книги Banksy Captured Стіва Лазарідеса — колишнього менеджера Бенксі. Лазарідес описує епізод, коли Бенксі затримала поліція Нью-Йорка, поки той розписував рекламний банер на даху будівлі.

Вивчивши фото незакінченої роботи, автори розслідування зʼясували адресу і час її створення. Це був вересень 2000 року. Журналісти знайшли матеріали у справі вуличного художника, затриманого в цей проміжок часу за цією адресою, зокрема визнання вини, написане ним власноруч. Затриманого звали Робін Ганнінгем.

Ще у 2008 році газета The Mail on Sunday писала, що Бенксі — це Робін Ганнінгем, художник із Бристолю, який народився у 1973 році. Але записів про те, що чоловік з таким імʼям коли-небудь вʼїжджав до України, не знайшли. Тож залишалось питання, як Бенксі створював мурали на Київщині?

Обкладинка газети The Mail on Sunday за 2008 рік з одним із небагатьох публічних зображень Бенксі.

Колишній менеджер Бенксі заявив, що серед останніх послуг, які він надав художнику перед закінченням співпраці, була допомога зі зміною імені. Згодом журналісти зʼясували, що людину, відому як Бенксі, сьогодні звуть Девід Джонс.

Чоловік з таким імʼям перетинав кордон з Україною в той самий час, що й Дулі та Дель Ная.

Журналісти звернулися до художника після розслідування по коментар, але той не відповів. Його давній адвокат Марк Стівенс не підтвердив і не спростував особу Бенксі. Він також закликав не публікувати розслідування, бо це, мовляв, порушить конфіденційність художника та наразить його на небезпеку.