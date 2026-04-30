Ціни на нафту рекордно підскочили на тлі новин, що США готують нові атаки по Ірану

Ціни на нафту підскочили до найвищого рівня з 2022 року після повідомлення про те, що США планують провести серію нових атак по Ірану, аби змусити його до переговорів.

Про це пишуть Axios та BBC.

За даними Axios, Центральне командування США (CENTCOM) підготувало план «короткої та потужної» хвилі ударів по Ірану в надії вийти з переговорного глухого кута. Після ударів, які, ймовірно, включатимуть атаки по інфраструктурі, США тиснутимуть на іранський режим, щоб той повернувся за стіл переговорів і виявив більше гнучкості.

Президент США Дональд Трамп заявив Axios, що вважає блокаду «дещо ефективнішою за бомбардування», а джерела повідомили, що станом на вечір 28 квітня він ще не віддав наказу про жодні атаки.

Після цього ціна на нафту марки Brent зросла майже на 7% до понад $126 доларів за барель, що є найвищим рівнем з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Станом на момент публікації ціна трохи впала — до $121,5.

Скакнули ціни і на нафту марки WTI — ввечері 29 квітня вони сягнули $110,5, але зараз спустились до $108.