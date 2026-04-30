Зеленський відреагував на пропозицію Путіна про перемирʼя на 9 травня

Президент Володимир Зеленський доручив українським представникам зв’язатись із США та з’ясувати деталі російської пропозиції про перемирʼя на 9 травня.

Про це він написав у телеграмі.

«З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція — припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир», — наголосив він.

Ввечері 29 квітня Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що готовий оголосити перемирʼя на 9 травня.

Торік 28 квітня Путін теж оголошував про перемирʼя з опівночі 8 травня до опівночі 11 травня. Попри це росіяни продовжили атаки по всій лінії фронту. За даними Міністерства закордонних справ України, тільки у першій половині дня 8 травня вони понад 700 разів відкривали вогонь.