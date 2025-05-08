Очільник МЗС України: «Парадне припинення вогню» Путіна виявилося фарсом. Росія вже понад 700 разів порушила перемирʼя

Російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту. З півночі до полудня 8 травня Росія 734 рази порушила режим припинення вогню. «Парадне припинення вогню» Путіна виявилося фарсом.



Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Російська армія провела 63 штурмові операції — 23 з них тривають досі. Загалом росіяни атакували позиції Сил оборони України 586 разів, де у 464 випадках використовували важке озброєння.

Окрім того, росіяни завдали 176 ударів FPV-дронів 10 і авіаударів з використанням 16 керованих авіабомб.





Водночас у Міноборони РФ заявили, що з опівночі 8 травня всі російські військові угруповання в зоні бойових дій припинили вогонь. За інформацією відомства, війська дотримуються режиму тиші: не застосовують авіацію, ракети, артилерію та безпілотники.

Сибіга каже, що Україна належним чином реагує на всі атаки та передає інформацію про всі випадки, коли Росія порушує перемирʼя, яке ж сама оголосила, США, ЄС та європейським партнерам, усім іншим державам і міжнародними організаціями.

Очільник українського МЗС вкотре наголосив: Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню. За цей час можна провести мирні переговори та знайти реальний шлях до справедливого і сталого миру.