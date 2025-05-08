Очільник МЗС України: «Парадне припинення вогню» Путіна виявилося фарсом. Росія вже понад 700 разів порушила перемирʼя

Російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту. З півночі до полудня 8 травня Росія 734 рази порушила режим припинення вогню. «Парадне припинення вогню» Путіна виявилося фарсом.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Російська армія провела 63 штурмові операції — 23 з них тривають досі. Загалом росіяни атакували позиції Сил оборони України 586 разів, де у 464 випадках використовували важке озброєння.
Окрім того, росіяни завдали 176 ударів FPV-дронів 10 і авіаударів з використанням 16 керованих авіабомб.
Водночас у Міноборони РФ заявили, що з опівночі 8 травня всі російські військові угруповання в зоні бойових дій припинили вогонь. За інформацією відомства, війська дотримуються режиму тиші: не застосовують авіацію, ракети, артилерію та безпілотники.
Сибіга каже, що Україна належним чином реагує на всі атаки та передає інформацію про всі випадки, коли Росія порушує перемирʼя, яке ж сама оголосила, США, ЄС та європейським партнерам, усім іншим державам і міжнародними організаціями.
Очільник українського МЗС вкотре наголосив: Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню. За цей час можна провести мирні переговори та знайти реальний шлях до справедливого і сталого миру.
- У РФ повідомили, що з 00:00 8 травня почало діяти так зване триденне перемирʼя, яке Путін запропонував на Дні памʼяті та примирення (у РФ це День перемоги). Зеленський назвав цю пропозицію театральною постановкою, щоб створити атмосферу виходу РФ з ізоляції. Президент Україні наполягає на 30-денному перемирʼї — за коротший термін, за його словами, неможливо ні про що домовитись.
- Протягом поточної доби 8 травня в повітряному просторі України станом на 08:00 не фіксували ракетних ударів і застосування ударних БпЛА. Але протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по Сумщині.
- Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.